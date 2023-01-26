Ресторан «Вкусно и точка» в ТРЦ «Италмас» в Ижевске прекратил работу

В столице Удмуртии 25 января прекратил работу ресторан быстрого питания «Вкусно и точка», который располагался в ТРЦ «Италмас» на улице Автозаводская. Заведение повесило объявление с соответствующей информацией, сообщает очевидец.

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Отметим, что ресторан появился на месте «Макдоналдса», который приостановил работу в России в марте. Остальные отделы сети «Вкусно и точка» в Ижевске продолжают работать.

Напомним, ранее первый вице-премьер региона Константин Сунцов рассказал о смене собственника в ТРЦ «Италмас». По его словам, владелец может самостоятельно принимать решения о размещении объектов на принадлежащих ему площадях, при этом представители правительства не могут повлиять на ситуацию из-за политики отсутствия барьеров для ведения предпринимательской деятельности.