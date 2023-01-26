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Коммерсантъ FM
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BMW 4 Series получила новый интерьер

Компания BMW в рамках планового обновления модельной линейки оснастила купе и кабриолеты 4 Series, их спортивные модификации M4 и четырехдверное купе 4 Series Gran Coupe новым интерьером.

BMW M340i xDrive

BMW M340i xDrive

Фото: BMW

BMW M340i xDrive

Фото: BMW

Полностью переработанная передняя панель по архитектуре аналогична салону седанов и универсалов BMW 3 Series (на фото) и электромобиля BMW i4. Обновление подразумевает переход на концепцию BMW Live Cockpit Plus с объединенными в общий блок 12,3-дюймовым экраном цифровой панели приборов и 14,9-дюймовым тачскрином мультимедиа на базе операционной системы BMW OS8.

Автомобили получили джойстик iDrive с расширенным функционалом для работы с облачными сервисами и навигацией, а вместо селектора автоматической коробки передач все машины оснащаются подрулевыми лепестками и миниатюрным джойстиком. Традиционный рычаг трансмиссии остался только у моделей BMW M4 и только спортивная версия доступна с механической коробкой передач.

Обновленная BMW 4 Series уже доступна к заказу на европейском рынке.

Максим Вершинин

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