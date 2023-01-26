«Авиасейлс»: Стамбул, Ереван и Дубай стали лидерами бронирований авиабилетов на февраль среди россиян

Среди самых популярных бронирований авиабилетов с вылетом в феврале у россиян оказались три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авиасейлс», который посчитал все бронирования на следующий месяц (есть в распоряжении «РИА Новости»). В компании отметили, что среди бронирований сразу три зарубежных города оказались впервые в сентября.

Самым популярным направлением среди российский путешественник на февраль оказался Сочи. На этот город приходится 12% всех бронирований. Стоимость авиабилетов туда-обратно составила 0,4 тыс. руб.

Далее в списке «Авиасейлс» идут:

Москва — 11% от всех бронирований, средний чек составил 6,8 тыс. руб.,

Санкт-Петербург — 10% (6,5 тыс. руб.),

Минеральные Воды — 5% (10,5 тыс. руб.),

Стамбул — 4% (24,8 тыс. руб.),

Калининград и Ереван — 3% (7,5 тыс. руб. и 20,5 тыс. руб.),

Дубай Иркутск и Казань — 2% (52 тыс. руб., 17 тыс. руб. и 5,6 тыс. руб.).

О спросе на зарубежный отдых в феврале читайте в материале «Ъ FM» «Отдых за рубежом пошел на взлет».

Дарья Эрозбек