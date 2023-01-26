Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Авиасейлс»: Стамбул, Ереван и Дубай стали лидерами бронирований авиабилетов на февраль среди россиян

Среди самых популярных бронирований авиабилетов с вылетом в феврале у россиян оказались три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авиасейлс», который посчитал все бронирования на следующий месяц (есть в распоряжении «РИА Новости»). В компании отметили, что среди бронирований сразу три зарубежных города оказались впервые в сентября.

Самым популярным направлением среди российский путешественник на февраль оказался Сочи. На этот город приходится 12% всех бронирований. Стоимость авиабилетов туда-обратно составила 0,4 тыс. руб.

Далее в списке «Авиасейлс» идут:

  • Москва — 11% от всех бронирований, средний чек составил 6,8 тыс. руб.,
  • Санкт-Петербург — 10% (6,5 тыс. руб.),
  • Минеральные Воды — 5% (10,5 тыс. руб.),
  • Стамбул — 4% (24,8 тыс. руб.),
  • Калининград и Ереван — 3% (7,5 тыс. руб. и 20,5 тыс. руб.),
  • Дубай Иркутск и Казань — 2% (52 тыс. руб., 17 тыс. руб. и 5,6 тыс. руб.).

О спросе на зарубежный отдых в феврале читайте в материале «Ъ FM» «Отдых за рубежом пошел на взлет».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...