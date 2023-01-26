Один человек убит и четверо ранены в ходе нападения мужчины с мачете на церкви в Испании

По меньшей мере один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате нападения мужчины, вооруженного мачете, на несколько церквей в центре испанского города Альхесирас (провинция Кадис). Об этом сообщает El Pais.

По данным источников в МВД и очевидцев, 25-летний марокканец вошел в церковь Сан-Исидро в центре города и начал спорить с прихожанами, заявляя им, что они должны следовать исламу. Позже он покинул церковь, однако вернулся с мачете и напал на священника. Последний получил серьезные ранения.

Затем злоумышленник направился к церкви Ла-Пальма в 200 метрах от первой, где напал на пономаря, нанеся ему смертельные травмы. Покинув вторую церковь, он пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Местная прокуратура будет расследовать случившееся как предполагаемый теракт.

Дарья Эрозбек