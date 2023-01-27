100 лет назад возродилась культурная жизнь ученых Москвы

Профессор МГУ Петр Коган опубликовал в «Известиях» статью «Культурные сдвиги. О Доме ученых и студенческом клубе». Статья посвящена новому важному явлению, которым ознаменовано пятилетие революции. «Новый курс» (НЭП) способствовал не только спекуляции, но и возрождению культуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Коган

Фото: wikipedia.org Петр Коган

Фото: wikipedia.org

Открылись литературные вечера в Доме ученых. Они проводятся по средам. Среды для московской интеллигенции — символ. Они начинались на квартире у Леонида Андреева в конце XIX века, затем были перенесены в залы Литературно-художественного кружка. «Потом война и революция разметали их участников,— пишет Коган.— Их возрождение — символ. Символ возрождения культурной жизни после пятилетия неутомимой борьбы революции против своих врагов… в новых условиях, в “советском” Доме ученых, куда являются крупнейшие представители науки и искусства, уже искренно и честно работающие с Советской властью над великим делом восстановления России. В светлых залах бывшего купеческого особняка такие ученые, как П. П. Лазарев, Н. К. Кольцов, Н. М. Кулагин и другие, делятся с присутствующими своими открытиями, читают доклады об успехах русской науки за пять лет».

Еще более знаменательным событием Петр Коган считает открытие студенческого клуба Октябрьской революции. Клуб помещается в бывшей университетской церкви. «Там, где когда-то был алтарь, теперь — в глубине — огромный портрет Маркса. Белые ангелы на боковых колоннах, не успевшие скрыться, молящими взорами обращены к нему, величайшему обоснователю нового сознания… небо покорилось земле, спиритуализм пал перед своим победителем — материализмом. Большинство речей сводилось к одной идее — победить во что бы то ни стало на третьем фронте — на фронте науки и культуры,— пишет Коган.— Лозунг, брошенный Троцким, красовавшийся на одном из плакатов, доминировал в речах: да, гранит науки придется долго и упорно грызть зубами».

Статья Петра Когана опубликована в «Известиях».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев