Ученые из Чили открыли новый вид динозавров

Самые южные в мире окаменелые останки динозавров, не считая, конечно, Антарктиды, открыли палеонтологи из Университета Чили. По этим останкам можно судить о воздействии на живой мир глобальной катастрофы — падения гигантского метеорита на полуостров Юкатан в нынешней Мексике.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chilean Antarctic Institute Фото: Chilean Antarctic Institute

Раскопки ведутся в регионе Патагония, что на крайнем юге Чили, в долине Рио-де-лас-Чинас. Там обнаружены в том числе останки мегарапторов, огромных хищных динозавров, достигавших веса шести тонн. Они населяли центральную часть нынешней Южной Америки в меловой период, то есть 70–80 млн лет назад. Директор Чилийского антарктического института Марсело Леппе объяснил находку так: «Для полноты картины чего-то не хватало. Мы уже установили, что в этих местах водились крупные млекопитающие, а значит, должны были водиться и крупные хищники. И вот мы их нашли».

Но в долине Рио-де-лас-Чинас найдены не только мегарапторы, но и останки существ, похожих на велоцирапторов. Велоцирапторы — очень распространенный вид мелких, примерно 20-килограммовых, хищных динозавров, живших в том числе на территории нынешних Бразилии и Аргентины. Скорее всего, они были покрыты перьями. Но вид, найденный чилийскими учеными, имеет особенности, которых нет у аргентинских или бразильских аналогов. Это может быть и новый вид, и даже представитель другого семейства динозавров, но похожий на уже известных велоцирапторов, предполагают ученые.

Помимо родственника велоцираптора чилийские палеонтологи получили новую информацию о последствиях падения гигантского метеорита. Они таковы, что резко упала температура в нынешней Патагонии и волны сильнейшего холода накрывали эту территорию еще несколько тысяч лет. До метеорита климат там был чрезвычайно теплым, и по меловым отложениям видно, что животный и растительный мир — необыкновенно разнообразным. Но ударили холода, и биоразнообразие закончилось.

Катастрофа произошла примерно 65 млн лет назад — она могла спровоцировать вымирание динозавров.

«В нашем мире уже случались климатические кризисы, и наши работы в долине Рио-де-лас-Чинас лишний раз свидетельствуют об этом»,— заключает Леппе.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова