Госдума приняла закон о приеме изъятого оружия органами МВД

Госдума приняла закон, согласно которому МВД будет принимать и хранить изъятое у населения оружие, а Росгвардия — уничтожать. Законопроект внесло правительство летом 2022 года.

С 2018 года Росгвардией осуществляется функция по приему от МВД изъятого оружия и патронов к нему и их уничтожению, но у нее нет для этого инфраструктуры, поясняет «Парламентская газета».

«Хранение незарегистрированного оружия является нарушением закона. В свою очередь, добровольная сдача оружия освобождает гражданина от уголовной ответственности»,— комментировал в свое время законопроект председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев (цитата по «Российской газете»).

Закон наделяет территориальные органы МВД России полномочиями осуществлять прием и временное хранение изъятого и добровольно сданного оружия и патронов к нему. МВД будет хранить изъятое или добровольно сданное оружие в течение не более четырех месяцев. Затем оружие будет передаваться Росгвардии.

Мария Федотова