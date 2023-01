Дизайнер Таня Ермолаева о работе в Стрелке и создании собственного проекта “Орнамика”

Таня Ермолаева – междисциплинарный дизайнер и арт-директор. За свою карьеру она работала в Институте “Стрелка”, студиях Tsentsiper и Wednesday Studio, а также преподавала в Британке. Мы попросили ее рассказать об интересных проектах и о работе над собственным проектом – лабораторией узоров “Орнамика”.



Расскажите, как вы пришли в профессию? На кого учились?

Я закончила специалитет МГУ по философии и поступила в Британку на программу дизайна. Меня всегда интересовала работа с визуальным восприятием, но я предпочла уйти от чистой философии и "искусства ради искусства" в сторону прагматизма дизайна, открытого для самых разных задач. Из Британки я перевелась в Central Saint Martins College of Art and Design в Лондоне, который закончила в 2016 году. Во время учебы в Англии я проходила стажировки, но первые серьезные проекты появились, когда я вернулась и начала работать в Институте медиа, архитектуры и дизайна “Стрелка”. Я, как и многие дизайнеры, очень хотела попасть именно туда, потому что в сфере культуры и дизайна “Стрелку” выделяет подход. Миссия института — в просвещении, в улучшении городской среды. Уникальность подхода “Стрелки” в дизайне — это визуальная свобода, смелость, которая, в том числе, связана с тем, что у нее не было задачи всем нравится. Мне это всегда было очень близко, и сегодня я воссоздаю это в своем проекте “Орнамика”.

Как вы начали работать в Стрелке? Над какими проектами работали?

Я была знакома с проектом и мое видение совпадало с ценностями “Стрелки”, плюс портфолио подходило по уровню и качеству – поэтому я попала на проект достаточно легко. Я работала диджитал дизайнером и постепенно перешла к работе на более глобальных и самостоятельных проектах.

Команда была очень продуктивной, мы делали множество разноплановых проектов, как внутри “Стрелки”, так и в рамках коллабораций. Разработали айдентику сайта и главной образовательной программы “Стрелки” The New Normal Educational Program, а также занимались оформлением Strelka Summer programs.

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»



Если говорить о коллаборациях, стоит упомянуть проект Vector x Samsung, посвященный воркшопу компании, который проходил на “Стрелке”. Для продвижения воркшопа был создан интерактивный сайт, интерфейс которого выглядел как окно чата, где выдуманный пользователь задавал самые актуальные вопросы о предстоящем мероприятии. Важно отметить, что, хоть это и была коллаборация, дизайн сайта создавался в айдентике “Стрелки”. Это – характерная черта всех проектов института, потому что узнаваемый визуальный язык помогает “Стрелке” продвигать инициативы, используя свой личный авторитет в сфере дизайна и медиа.

Также многие дизайнеры проекта подключались к созданию постеров для бара “Стрелки”. Это был не масштабный проект, но интересное ежедневное упражнение, которое позволяло мне воплощать креативные идеи и одновременно продвигало бренд. Многие постеры получили большой положительный фидбек в дизайн-сообществе.

Какой из своих проектов вы можете назвать самым ярким?

Хочется отметить проект In the city, который мы делали в рамках “Стрелки”. Получился очень необычный в визуальном плане сайт с интересными интерактивными параметрами: он представлял собой бесконечную карту, для создания которой было использовано много смелых экспериментальных решений. Такой подход отражал основные идеи конференции In the City, посвященной роли технологий и инноваций в урбанистике и формировании образа города. Этот проект получил широкое признание в индустрии и регулярно попадал в различные подборки.

Один из последних ярких проектов был создан в сотрудничестве с американской студией Wednesday, где я работаю арт-директором и графическим дизайнером. Вместе с коллективом художников For Freedoms мы создали серию билбордов на тему несправедливости судебной системы США и системного расизма, исторически встроенного в государственные институты страны. Проект актуален для американской повестки и является частью большого и сложного диалога на эту тему. Кроме того, для меня это необычный формат работы – гигантские билборды у американских хайвеев.

Сейчас вы развиваете собственный проект “Орнамика”. Расскажите, что это за проект?

“Орнамика” началась с любви к узорам. Изначально это был архив изображений, который потом вырос в полноценный проект на стыке культуры и технологий. Мы искали узоры в книгах, музеях и во множестве других мест, по крупицам собирая базу. Это может вас удивить, но огромное количество узоров забыто и спрятано в старых бумагах. Этот проект кажется мне особенно актуальным сегодня, когда большинство идей дизайнеры берут из медиа источников визуального ресерча, вдохновляясь одними и теми же референсами и создавая похожие вещи. Проект стал для нас возможностью заполнить этот пробел, соприкоснуться с чем-то уникальным и ценным в историческом и культурном плане.

Какие проекты “Орнамики” вам кажутся самыми интересными?

Еще один интересный проект – Орнамика.live, созданный в партнерстве с Алиэкспрессом. Задачей было отразить концепцию соединения культуры и технологий. Была создана онлайн выставка, совместившая в себе методы науки цифровой гуманитаристики и инструменты современного искусства. Зрители наблюдали за тем, как индустриальный робот рисовал аутентичные орнаменты, которым много сотен лет. “Рука” робота немного подрагивала, имитируя естественные человеческие движения – эта деталь должна была напоминать о рукотворном происхождении всех узоров и о труде, который вложили в них авторы.