В ФАС пожаловались на единственного допущенного к конкурсу за контракт на ремонт «Ладожской» участника

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба на итоги открытого тендера на капремонт станции петербургского метрополитена «Ладожская», к подведению итогов которого допустили единственную компанию, пишет «Фонтанка». До рассмотрения комиссией добралась компания «Ленспецавтоматика».

Кто подал жалобу, издание не уточняет. В карточке торгов на портале госзакупок жалоба не зарегистрирована. Однако решение комиссии по заключению договора также пока не принято.

Напомним, власти Петербурга открывали аукцион на право заключения контракта на капремонт вестибюля «Ладожской» два раза, оба раза аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия допустимых заявок. Из-за этого сроки проведения ремонта станции были сдвинуты на неопределенный срок.

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