Воронежский ДСК не намерен продавать памятник архитектуры в центре города

Воронежское АО «Домостроительный комбинат» (ДСК) не планирует продажу целиком или по частям памятника архитектуры — усадьбы Быстржинских на улице Платонова, 9 и 11 в центре столицы региона. Недавние появление части этого здание среди предложений коммерческой недвижимости в базе «Авито» в компании объяснили «Ъ-Черноземье» ошибкой сотрудника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«''ДСК Development'' ошибочно разместил объявление о продаже здания на Платонова, 9. Данный объект не продается, и продажа его не планировалась. Виновные уже понесли наказание»,— сообщили в пресс-службе холдинга.

В размещенном ранее объявлении здание площадью 233 кв. м, в котором по версии историков в позапрошлом веке мог гостить Лев Толстой, было оценено в 25,9 млн руб. На заднем дворе объекта холдинг возвел в 2018 году 18-этажный жилой дом на 85 квартир общей площадью 9,8 тыс. кв. м. Стоимость проекта превысила 450 млн руб. и потребовала сокращения охранной зоны памятника архитектуры до 1 м от стен, хотя ранее занимала весь двор усадьбы.

Андрей Цветков