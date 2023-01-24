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Исторический особняк Быстржинских в Воронеже продают за 26 млн рублей

Один из крупнейших застройщиков Воронежа АО «Домостроительный комбинат» (ДСК, контролируется структурами семьи сенатора от региона Сергея Лукина) выставил на продажу исторический особняк, составляющий часть усадьбы Быстржинских» на улице Платонова, 9 и 11.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание площадью 233 кв. м, где, по мнению историков, в позапрошлом веке гостил Лев Толстой, оценено в 25,9 млн руб., сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении. Продает «объект коммерческой недвижимости» структура строительного холдинга «ДСК Development».

С историческим зданием, принадлежащим ДСК, связан резонансный эпизод точечной застройки в историческом центре. Связанное с холдингом ООО «Комплекстехстрой» в 2018 году возвело на заднем дворе усадьбы 18-этажный жилой дом на 85 квартир общей площадью 9,8 тыс. кв. м с подземной автостоянкой площадью 3,3 тыс. кв. м. Для этого проекта стоимостью более 450 млн руб. охранная зоны памятника архитектуры была сокращена до 1 м от стен, хотя ранее защищаемая государством территория распространялась на весь двор усадьбы. Соответствующее решение принял региональный департамент культуры в 2014 году.

Подробнее о застройке территории исторической усадьбы — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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