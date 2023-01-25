В экспертный совет Минкультуры войдут депутаты и детские психологи

В экспертный совет Минкультуры России для отбора сценариев детских фильмов, претендующих на государственную поддержку, с 2023 года войдут родители, учителя, детские психологи и депутаты. Об этом сообщил директор департамента кинематографии министерства Дмитрий Давиденко.

«Был период, когда мы потеряли детское кино. То кино, которое было в советское время, на котором мы выросли и выросли сценаристы, которые умеют писать сценарии для детских фильмов. Конечно, сейчас мы пытаемся это все наверстать»,— отметил господин Давиденко перед показом в Госдуме фильма «Чебурашка» (цитата по ТАСС).

Законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества был одобрен Госдумой в первом чтении 15 декабря прошлого года.

Из пояснительных материалов следует, что под понятием «фильм для детей и юношества» подразумевается произведение, соответствующее «по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигших возраста 18 лет».