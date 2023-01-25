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Коммерсантъ FM
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Два населенных пункта в Курской области остались без энергоснабжения из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины приграничного Глушковского района.

Под обстрел попал хутор Отруба. Пострадавших нет, но снарядами повреждены линии электропередачи. В итоге без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Господин Старовойт отметил, что ремонтные бригады частично восстановили подачу электроэнергии, а в ближайшее время последствия обстрела будут устранены полностью.

Власти приграничных регионов России ежедневно сообщают о последствиях обстрелов своих территорий. Вчера, 24 января, от обстрела в Курской области легкие ранения получили два человека, которые отказались от госпитализации .

В Курской области с апреля прошлого года действует повышенный уровень террористической опасности. На границе с Украиной в регионе возводится оборонительная «засечная черта». Сегодня Роман Старовойт в очередной раз проинспектировал ее строительство, отметив невысокий риск вооруженного вторжения на территорию Курской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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