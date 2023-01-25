На Кубани продажи легковых авто за год снизились на 58%

В Краснодарском крае по итогам 2022 года продажи легковых автомобилей снизились на 58% в сравнении с показателями предыдущего года. Об этом сообщает «Автостат».

Всего за прошлый год на Кубани продали 29,2 тыс. легковых авто. Годом ранее — 70,6 тыс. единиц. Регион занимает четвертое место среди других субъектов РФ по показателю. На первом месте — Москва (97,6 тыс. единиц, -55,8%). Далее следуют Московская область (51,1 тыс. ед., -62,2%) и Санкт-Петербург (41,6 тыс. ед., -60,6%).

В целом по России продажи легковых автомобилей за год снизились на 58,7% и составили 626,3 тыс. единиц.

«В модельной структуре российского рынка по итогам 2022 года лидирует отечественная LADA Granta. Автомобили этого семейства были куплены в количестве 87 982 единиц – на 22% меньше, чем год назад», — сообщает агентство.

По данным «Ъ», снижение показателей происходит за счет дефицита автомобилей и высоких цен на рынке ввиду осложненной логистики и поставок.

Анастасия Донскова

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