Бывший сельский депутат перешел в городскую думу Тамбова

Вакантный мандат депутата городской думы Тамбова достался 32-летнему бывшему депутату упраздненного Цнинского сельсовета Дмитрию Непоклюеву, рассказали в парламенте. Он является членом партии «Родина» и возглавляет МКУ «Автобаза администрации города Тамбова». Господин Непоклюев вошел в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.

Мандат освободился после ухода из городской думы депутата Ольги Леоновой, избравшейся в 2020 году от партии «Родина» по единому избирательному округу. Она покинула парламент по собственному желанию в декабре.

На выборах в сентябре 2020 года «Родина» получила 26 мест в горпарламенте, «Единая Россия» — шесть, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному. После подведения результатов избирком лишил мандатов двух кандидатов «Родины», сославшись на то, что те не приостановили свой адвокатский статус. Также фракцию «Родины» покинули 15 депутатов, создавших внефракционное объединение «Наш город». Недавно партию покинул парламентарий гордумы Дмитрий Жданов.

Сергей Толмачев