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Депутат гордумы Тамбова вышел из партии «Родина»

Депутат гордумы Тамбова Дмитрий Жданов заявил, что вышел из партии «Родина». На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил о принятом решении 19 января, не объяснив причин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Жданов является заместителем председателя комитета гордумы седьмого созыва по социальной политике. Он стал членом внефракционной группы «Наш город». В нее, как рассказывал «Ъ-Черноземье», после выборов в 2020 году пошли 15 депутатов-одномандатников от партии «Родина», которые приостановили свое членство в партии.

На выборах в сентябре 2020 года «Родина» получила 26 мест в горпарламенте, «Единая Россия» — шесть, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному. После подведения результатов избирком лишил мандатов двух кандидатов «Родины», сославшись на то, что те не приостановили свой адвокатский статус.

Сергей Толмачев

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