Вакантность в торговых центра Петербурга превысила 10% в прошлом году

В 2022 году доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга выросла до 10,6%, что на 6,3% больше показателей годом ранее, посчитали в консалтинговой компании NF Group. Основной причиной такой динамики эксперты назвали уход зарубежных брендов с российского рынка.

В настоящий момент доля свободных площадей неравномерно распределена на рынке: так, в 24 из 55 торговых центров города вакантность составляет менее 5%, а еще в восьми — более 20%.

«Основной причиной роста вакантности стал уход международных брендов: 22 иностранные марки освободили занимаемые площади в торговых центрах города. При этом за год открылись магазины восьми новых иностранных ретейлеров»,— говорится в исследовании NF Group.

Как считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, в дальнейшем для рынка коммерческих площадей Петербурга возможен вариант с сохранением темпов развития на уровне 2022 года с медленным восстановлением в связи с приходом на рынок брендов из Турции, либо вариант с развитием тенденции ухода компаний с дальнейшим ростом вакантности площадей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году доля свободных торговых площадей в Петербурге может увеличиться до 25%.Аналитики не исключают переформатирования объектов торговой недвижимости, но пока затрудняются спрогнозировать, когда и под какую функцию произойдет переориентация.

Подробнее — в материале «Тенденция к освобождению».

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