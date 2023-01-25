Закон сохранения импорта

России удалось нарастить объемы импорта потребительской техники почти до докризисного уровня, к такому выводу пришли аналитики американского экспертного центра Silverado Policy Accelerator. Они изучили статистику экспорта нескольких стран и выяснили, что в некоторых случаях показатели выросли в разы по сравнению с данными до начала боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с тем Федеральная таможенная служба сведения об импорте больше не публикует. Подробности отчета Silverado Policy Accelerator — в справке “Ъ FM”.

В исследовании американских экспертов говорится, что в марте и апреле 2022-го российский импорт обвалился почти вдвое по сравнению со средними показателями последних лет. Но постепенно объемы восстанавливались и в сентябре превысили медианный уровень. Аналитики выделяют несколько стран, которые наиболее существенно нарастили поставки в Россию. Китай за 2022 год экспортировал товаров на $76 млрд, на 12% больше, чем годом ранее. На 37% вырос импорт из Белоруссии, в полтора раза — из Турции. В своеобразном списке лидеров также Казахстан, Узбекистан, Армения и Киргизия. При этом некоторые другие страны, которые сначала экспорт сократили, впоследствии восстановили его, отмечают в Silverado Policy Accelerator. Китай и Гонконг частично удовлетворили спрос на полупроводники. Россия продолжает импортировать интегральные схемы, правда, в меньших объемах, говорится в отчете. Микросхемы также реэкспортируются через третьи страны. По оценке аналитиков, лучше всего дела обстоят в потребительском сегменте. Россия перестроила цепочки поставок смартфонов и бытовой техники и даже отчасти наладила ввоз легковых автомобилей. Речь о параллельном импорте и поиске аналогичных товаров. Хотя некоторые из них уступают по качеству тем, которые больше недоступны, а цены во многих категориях выросли.

С выводами американских аналитиков не согласен гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. По его словам, о восстановлении импорта говорить рано, тем более проблемы есть и с товарами, которые доступны в России: «Сейчас даже получить какую-то информацию близкую к поверхностным цифрам, связанным с объемами импорта бытовой техники и электроники в Россию, не представляется возможным. Судить о восстановлении объемов поставок можно исключительно по каким-то субъективным оценкам, возможно, в отдельных категориях, по отдельным брендам, в отдельных локациях импорта. Но утверждать, что в целом он восстановился, мне кажется, пока еще крайне преждевременно. Скорее всего это не подтверждается действительностью.

Между тем основная проблема сейчас даже не в восстановлении импорта как такового, а в том, каким образом, по каким каналам товары начали поставляться в Россию.

Сейчас мы видим активное развитие и рост челночной торговли. Фактически мелкие игроки, которые покупают небольшими, иногда единичными экземплярами какие-то популярные товары, везут их в Россию и успешно продают либо на таких площадках, как "Авито", либо на маркетплейсах. Но проблема заключается в том, что такая продукция чаще всего не декларируется соответствующим образом, не адаптируется под российские стандарты, и, конечно, с нее вряд ли платятся налоги. Все это ведет к тому, что добросовестная розница от этой ситуации страдает еще сильнее».

Тем временем эксперты говорят, что ограничения по-прежнему заметны в сегменте автозапчастей. Найти им замену сложно, а для перестройки поставок требуется больше времени, заключают в Silverado.

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Илья Сизов