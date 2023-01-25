В Удмуртии учредили компанию «Удмуртавтодорстрой» для помощи «Удмуртавтодору» в преодолении кризиса

АО «Удмуртавтодор» из Удмуртии, которое перешло под управление компании директора «Ижавиа» Александра Синельникова, предстоит подробный аудит деятельности. При этом авиакомпания окажет помощь в финансировании, организации работ для обеспечения исправности техники и проведения мероприятий по содержанию дорог автодорожному предприятию. Об этом заявил господин Синельников в ходе совещания с членами президиума и депутатами госсовета региона по вопросам антикризисных мер в отношении АО «Удмуртавтодор», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В частности, для оказании помощи создана новая компания «Удмуртавтодорстрой». Ее учредителями стали три государственных предприятия АО «Ижавиа», ДП «Ижевское» и АО «Удмуртавтодор».

Напомним, выведением из кризисного состояния крупнейшего автодорожного предприятия Удмуртии займется команда директора авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова. Как сообщил «Ъ-Удмуртия» министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, такое решение было принято из-за того, что прежние руководители не смогли решить проблемы предприятия. При этом о приватизации «Удмуртавтодора» речи не идет.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги ведут в аэропорт».