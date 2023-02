The Greeks и «Каспийка»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран The Greeks

Бесподобная жареная фета

Новый The Greeks — лучшее, что открыл Владимир Чистяков после Grace Bistro, и лучшее, что вообще открыл Антон Пинский, без всяких «после». Размявшись на совместных проектах Folk и Rocky 2, бизнес-дуэт выдал безоговорочный средиземноморский хит уровня сиртаки и оставил далеко позади всех тематических конкурентов, включая обласканную всеобщим вниманием Eva. Каким-то чудом в новом проекте на первый план вышли лучшие черты шефа-ресторатора Чистякова с его природной тягой к ярким энергичным вкусам, упрямым небрежением к заумным подачам и зрелым пониманием, что все гениальное просто. В то время как вся глянцево-тусовочно-гламурная составляющая, на которой зиждется стоглавая и стозевная ресторанная империя Пинского, вдруг отошла на второй план, расширив аудиторию The Greeks до разумных пределов. Кроме того, Владимир Чистяков решил полностью делегировать права на кухне начинающему шеф-повару Никите Брехову (он был сушефом в Folk) и снова попал в десятку — в новом ресторане ближневосточная еда Средиземноморья с характерным греческим акцентом наполнена подлинной южной энергией, благо родился и воспитывался Никита Брехов в Ростове, а родной его дедушка — по происхождению грек. Неожиданно ярким и эмоциональным получилось и пространство ресторана, созданное дизайн-студией «Геометрия» Ирины Глик. Вместо привычной сдержанности и даже холодности в интерьере бьют через край динамизм и экстравертная импульсивность, весь зал — включая полностью открытую кухню — просматривается на «прострел», огромные витринные окна рифмуются со светящимся задником интерактивного бара, гигантские живые растения в необычных кадках зонируют пространство и служат энергичными визуальными контрапунктами. На кухне нет места для хранения, все продукты сразу идут в готовку, включая разноцветные россыпи овощей в корзинах вдоль кухни — они предназначены не для декора, а для дела. Ну и, что совсем уж атипично для местного hospitality, функции пред-хостес в The Greeks блистательно выполняет работник крошечного неудобного гардероба, расположенного прямо между входными дверьми,— редко встретишь в Москве такую достойную и по-человечески искреннюю интонацию. В результате все составляющие проекта — от кухни до атмосферы, от интерьера до сервиса — служат общей цели и отлично поддерживают друг друга. Без всяких прямолинейных отсылок к «рецине-санторини» мы получаем отфильтрованную, беспримесную атмосферу месимери, неспешную, расслабленную и раскованную настолько, что в меню можно тыкать с закрытыми глазами. Разве что главный промохит — целый жареный осьминог, весом от 400 до 600 г (750 руб. за 100 г), который в будни заказывают по 15 штук за день, по выходным — более 30, вызывает очевидные сомнения. Уж совсем он ватный, вероятно, в силу своего марокканского происхождения. Вместо него лучше заказать нежнейшую дагестанскую голяшку ягненка (1570 руб.) с йогуртовым соусом — дальнюю родственницу кипрского клефтико, столь же мягкую внутри, но с плотной румяной корочкой. Но самое главное сокровище меню — это, конечно же, мезе и закуски. Тут надо пробовать практически все — от настоящей питы (без всяких авторских придумок, как в Folk) с освежающим мятным дзадзики (490 руб.), пряной мухаммарой (530 руб.) и по-московски богатой тарамасалатой с креветками, свежими огурцами и ворохом пряной зелени (560 руб.) до отличного греческого салата (890 руб.) с карамелизированными оливками и нежнейшей фетой консистенции «крем-чиз», которую закупают под Петербургом. Ее в салат щедро накладывают прямо в момент подачи. Та же фета подается жареной (770 руб.) с томатным соусом, креветками и зеленым салатом — и это еще одно выдающееся блюдо, обязательное для заказа. Также стоит обратить внимание на кефтедес с йогуртом и томатами (790 руб.) и маленькую мусаку с минимумом бешамеля и выразительными маринованными баклажанами (750 руб.). Десерты шеф-кондитера Алены Офицеровой поддерживают общую генеральную линию на честность и простоту — греческий йогурт с медом (450 руб.), пончики локма с мороженым (600 руб.) и яблочный пирог (600 руб.). Из общего ряда выбивается лишь инста-десерт «Лавровый лист — клубника» с торсом Лаокоона из белого шоколада, сахарной ватой и лавровым дымом — подобный китч в заведениях Пинского встречается сплошь и рядом, но в случае The Greeks он, к счастью, оказался исключением.

Душевная каспийская уха

Новая сеть «Каспийка» команды TanukiFamily со временем может оказаться прямым конкурентом «Охотки», «Fish Культуры», «Океана» и прочих ресторанов, ориентированных на морепродукты и рыбу со средним чеком 1500 руб. Опытность TanukiFamily не вызывает никаких сомнений, как и их умение работать именно в этом сегменте, так что решающим фактором тут будет интенсивность будущих открытий. Пока у «Каспийки» только два заведения в Москве, первое появилось в Солнцево, второе на Мясницкой. Рассчитан новый флагманский ресторан на 130 мест, и он идеально отвечает целевому запросу своей локации с демократическим студенческим уклоном: просекко на кранах (300 руб. за бокал), «копеечные» устрицы, мидии полукилограммовыми порциями (по 1080 руб.). Еда в «Каспийке» очень простая, но вполне вкусная, и это тот редкий случай, когда на первый план выходит соотношение качества и цены. Если не брать в расчет дальневосточные «Императорские» (125 руб. за штуку) и китайские «Люмьер» (270 руб.), можно даже на устриц решиться, когда в наличии дубайский «Белый жемчуг» (350 руб.). И уж совершенно безбоязненно можно заказывать попкорн из креветок (480 руб.), кольца кальмаров с кимчи (460 руб.), брускетту с паштетом из печени трески (520 руб.) и душевную уху «От Каспийки» из белой и красной рыбы в кружке (295 руб.). Последняя, пожалуй, может быть рекомендована для специального захода в «Каспийку», особенно в зимнее время, на бегу, посреди дня. Несколько видов пасты с морепродуктами, включая спагетти с вонголе за 485 руб., тоже вполне достойные по качеству (если не забывать о цене). Ну и, конечно, большой микс жареной рыбы (1800 руб.), в который в зависимости от улова входят бычки, барабулька, сарган, ставрида,— беспроигрышный способ наипростейшего гастрономического времяпрепровождения. С легким вином или пивом самое оно.

