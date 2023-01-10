В Самаре затопило еще две улицы из-за коммунальных аварий

Коммунальные аварии произошли на двух улицах в Самаре. Это привело к тому, что дорогу залило. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-каналах.

В частности, происшествия случились на ул. Советской у пересечения с пр. Металлургов и в Торговом переулке, в районе домов № 26 и 26а. В первом случае припаркованные в районе аварии машины вмерзли в замерзшую воду, которая вытекла из трубы. По словам очевидцев, еще один порыв произошел на трубопроводе на ул. Гаражной.

Фото: t.me/samaradtp

В понедельник вечером прорыв холодной воды произошел в Самаре на ул. Ново-Садовая у остановки «Постников овраг» в сторону остановки «Ул. Батайская». В связи с этим движение транспорта на указанном участке было ограничено, автобусы пустили в объезд.

Георгий Портнов