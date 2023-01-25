Экс-депутата оштрафовали за акты

Мировой суд признал предпринимателя и экс-депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина виновным в подделке документов, он оштрафован на 40 тыс. руб. Суд согласился, что мужчина предоставил правоохранительным органам подложный акт осмотра места хранения оружия и боеприпасов и таким образом продлил разрешение на хранение оружия. Господин Курихин с этим не согласен и намерен обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Курихин

Фото: Владимир Барсуков Сергей Курихин

Фото: Владимир Барсуков

Судья четвертого участка мирового суда Кировского района Саратова Александр Солодовников признал бывшего депутата регионального законодательного собрания предпринимателя Сергея Курихина виновным в подделке документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

Сергей Курихин — саратовский девелопер, владелец строительной компании «Сарград», депутат облдумы последних трех созывов. В 2021 году он был лишен депутатских полномочий после прокурорской проверки, которая показала, что Сергей Курихин предоставил законодательному собранию недостоверные сведения об имуществе. В декларации за 2020 год не было информации о наличии у него в пользовании жилого дома.

Суд установил, что в 2020 году Сергей Курихин составил от имени сотрудников полиции акты проверки условий обеспечения сохранности восьми единиц оружия и патронов (о каком именно оружии идет речь, не сообщается) при переоформлении разрешения на хранение огнестрельного оружия по двум своим адресам проживания.

Следствие и гособвинение утверждали, что для получения разрешения на хранение огнестрельного оружия Сергей Курихин предоставил отделу лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Саратовской области два акта осмотра условий хранения боеприпасов, необходимых для получения соответствующего разрешения.

Документы, как утверждало следствие, являлись поддельными, указанные в них параметры не соответствовали реальным условиям хранения оружия, сами же акты были составлены не указанными в них сотрудниками правоохранительных органов, а другими людьми от их имени.

Таким образом, следствие пришло к выводу, что сейфы для хранения оружия никто не осматривал.

На прениях, которые состоялись 24 января, гособвинение просило признать Сергея Курихина виновным и назначить ему наказание в виде 480 часов обязательных работ. Сам бизнесмен виновным себя не признавал. Он утверждал, что акты осмотра изготавливали и подписывали уполномоченные на это сотрудники полиции и что фигурирующие в деле документы не являются обязательными при переоформлении разрешения на оружие, а значит, даже мотива их подделывать у него якобы не было.

Тем не менее, суд согласился с доводами обвинения и признал Сергея Курихина виновным.

Предприниматель утверждал, что речь идет о доме его матери, в котором несколько месяцев на самоизоляции жили его дети. В этом доме находился сейф для оружия, зарегистрированный на Сергея Курихина.

Так как законодательство требует, чтобы собственник оружия имел доступ к сейфу, прокуратура пришла к выводу, что у Сергея Курихина был доступ в помещение как у хозяина, а значит, депутат должен был его указать как объект, находящийся в пользовании.

Прокуратура также обратила внимание на то, что Сергей Курихин употребил депутатский статус в личных интересах: использовал бланк депутатского запроса для обращения в правоохранительные органы по административным и уголовным делам, в которых он является одним из участников.

Парламентарий утверждал, что направлял обращения именно как депутат, так как убежден, что на него оказывается давление в связи с его депутатской деятельностью.

Сейчас в Саратове расследуются несколько уголовных дел, фигуранты которых связаны с Сергеем Курихиным или могли действовать в его интересах. Сам он по всем этим делам проходит как свидетель.

В частности, расследуется дело в отношении гражданской жены Сергея Курихина Марии Гончаровой: она подозревается в неуплате налогов на сумму 21,8 млн руб. Следствие считает, что с января 2018 по февраль 2021 года женщина предоставляла налоговые декларации с ложными сведениями о полученной от реализации квартир прибыли.

Расследуется также дело в отношении бывшего члена общественной палаты Саратовской области Ксении Корниловой и предпринимателей Вадима Балдина и Михаила Пантелеева. Они подозреваются в организации преднамеренного банкротства Михаила Пантелеева.

По версии силовиков, в 2018 году неустановленные сотрудники АО «Сарград», владельцем которого является Сергей Курихин, и руководитель ООО «Консалтинг-ПРО» Ксения Корнилова изготовили фиктивные документы о наличии у индивидуального предпринимателя Михаила Пантелеева, бухгалтерским учетом у которого занималось ООО «Консалтинг-ПРО», задолженности по договору займа перед Вадимом Балдиным в размере более 60 млн руб. Эти действия, как полагает следствие, повлекли неспособность Михаила Пантелеева удовлетворить требования банков на 60 млн руб. Ксения Корнилова работала помощником Сергея Курихина в областной думе.

Адвокат Сергея Курихина Андрей Морозов считает приговор незаконным и необоснованным и намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

Сергей Петунин, Саратов