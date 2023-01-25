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На «Роза Хутор» открылся лекторий

Здесь расскажут все о горном туризме и путешествиях

Открытый лекторий на «Роза Хутор» организован специалистами Горного Клуба «Спорт-Марафон». «Это площадка для обмена опытом и знаниями на аутдорные темы в формате лекций, семинаров и мастер-классов. Такое пространство для единомышленников, для которых путешествие, спорт, здоровый образ жизни, экология, охрана природы не просто модные течения, а образ жизни»,— отмечают в лектории.

Открытые лекции проходят бесплатно несколько раз в неделю по установленному расписанию. В качестве спикеров приглашаются профессионалы отрасли, включая известных путешественников, спасателей, спортсменов, работников индустрии, специалистов горных курортов Сочи, видеографов и фотографов. Они делятся своим опытом, лайфхаками, секретами мастерства. Так, в лектории можно получить совет, как восстановиться после катания на горных лыжах, изучить методы оказания первой помощи от представителей поисково-спасательных отрядов, познакомиться с работой противолавинной службы и понять, как избежать травм на склоне. Здесь также можно посмотреть фильмы на тему активного отдыха и многое другое. Все мероприятия проходят в уютном пространстве, которое оборудовано современной аппаратурой и рассчитано на прием до 200 человек. Посмотреть расписание бесплатных лекций и зарегистрироваться на них можно на сайте Горного Клуба «Спорт-Марафон».

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https://rosakhutor.com/ ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"

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