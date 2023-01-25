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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты и вейпы

Совет федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на сигареты на 2% с 1 марта, на жидкость и табак для вейпов — на 11%. При этом закон отменяет акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака.

Акцизы на жидкости для вейпов с 1 марта по 31 декабря 2023 года увеличится до 20 руб. за миллилитр, на 2024 год — до 21 руб., на 2025 год — до 22 руб. Сейчас акцизы на жидкости для вейпов на 2023 год установлены на уровне 18 руб. за миллилитр, на 2024 год — 19 руб., на 2025 год — 20 руб.

На табак для нагревания акциз увеличится до 8669 руб. в 2023 году, 9016 руб. в 2024 году и 9377 руб. в 2025 году (за килограмм). Сейчас на такой табак установлен акциз в размере 839 руб., 8153 руб. и 8479 руб. за килограмм, на вейпы и устройства для нагревания — 64 руб., 67 руб. и 70 руб. за штуку соответственно.

Акциз на сигареты и папиросы повышается в текущем году до 3536 руб. за 1 тыс. штук, на 2024 год — до 3678 руб., на 2025 год — до 3825 руб. Сейчас акциз на эти табачные изделия установлен на 2023 год в размере 3467 руб. за 1 тыс. штук, на 2024 год — 3606 руб.; на 2025 год — 3750 руб.

Нужно ли ужесточать ответственность за торговлю контрафактными сигаретами — читайте в материале «Нелегальный табак до дела доведет».

Анастасия Ларина

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