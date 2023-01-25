Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, где планируется использовать программное обеспечение, которое умеет распознавать грязные автомобильные номера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отечественная компания «Телематика» готовится к пилотному запуску нейросети, которая будет распознавать грязные номерные знаки на автомобилях. Тестировать работу программного обеспечения планируется на Центральной кольцевой автодороге и на открытых участках трассы М-12. Выбраны эти магистрали неслучайно. Решение создавалось для комфортной и уверенной работы автоматической системы оплаты за проезд «Свободный поток».

Последняя предусматривает движение без притормаживаний или остановок перед шлагбаумами. Данные автомобиля считываются с помощью камер и датчиков, расположенных на специальных рамках. Счет за проезд формируется автоматически по реально пройденному расстоянию. С момента открытия первого платного участка до конца прошлого года «Свободный поток» зафиксировал почти 125 млн транзакций.

По словам создателей новой нейросети, софт возьмет на себя роль помощника. Машинное зрение будет дополнительно распознавать загрязненные автомобильные номера, которые не удалось считать на рубежах взимания платы.

Когда точно запустится пилотный проект, авторы не сообщили, но отметили, что в случае положительных результатов компания «Единый оператор», входящая в концерн «Телематика» и отвечающая за испытания, инициирует поправки в нормативно-правовую базу. А именно предложит учитывать данные, полученные с помощью нейросети, при вынесении административных постановлений.

В компании считают, что софт приблизит к нулю количество плохо читаемых и деформированных номеров. Также, по заверениям представителей «Единого оператора», при необходимости ПО позволит выявлять намеренно скрытые номера. Ведь нейросеть можно обучить распознаванию отличительных особенностей машин: наклеек, габаритов, царапин и прочих внешних признаков.