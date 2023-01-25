Имущество Орловского молочного завода оценили почти в 130 млн рублей

АО «РАД» выставило на повторные торги в форме публичного предложения имущество ООО «Орловский молочный завод» (ОМЗ) с начальной ценой в 129,6 млн руб. Это следует из сообщения организатора торгов.

Все активы объединены в один лот. В него вошли семь земельных участков общей площадью 13,9 тыс. кв. м, девять зданий коммерческого назначения общей площадь 7,3 тыс. кв. м, 429 объектов движимого имущества. Имущество частично находится в залоге лишившегося банковской лицензии АО АКБ «Легион».

По данным Kartoteka.ru, ООО «ОМЗ» зарегистрировано в Орловской области в январе 2015 года для аренды и управления нежилой недвижимостью. Уставный капитал — 1 млн руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 3,1 млн руб., чистый убыток — 44,6 млн. Завод полностью принадлежит бранскому ООО «БС-инвест», которым на 51% владеет Данил Бурда, а на 49% сама компания. Конкурсный управляющий — Наталия Меркулова.

Арбитражный суд Орловской области признал завод банкротом в июле 2018 года. С тех имущество предприятия не раз выставлялось на торги, но не находило покупателей.

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Александр Прытков

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