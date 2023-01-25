Подрядчики начали закупать материал для ремонта дорог по нацпроекту в Удмуртии

В Удмуртии подрядчики приступили к заготовке строительных материалов для проведения ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев, щебень завозят с Урала, битумы — из соседних республик. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Песчано-гравийную смесь, которая в основном идет на подстилающие слои основания дорог, добывают в Удмуртии.

Все поступающие материалы штабелируют на базах дорожных организаций. Затем их передадут в лаборатории предприятий, где проходят входной контроль на соответствие требованиям ГОСТ.

Напомним, что в новом дорожном сезоне в рамках нацпроекта запланирован ремонт 77 объектов и реконструкция еще трех участков дорог. Работать по нацпроекту в 2023 году в Удмуртии будут шесть дорожных предприятий, в том числе одно из Башкирии.