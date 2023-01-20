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обновлено 13:03

В Удмуртии заключили контракты на установку комплексов фиксации нарушений ПДД в рамках нацпроекта

В 2023 году в Удмуртии законтрактовали ряд объектов на установку комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба главы и правительства региона. При этом после проведения первых торгов образовалась экономия средств, которые распределили на дополнительные объекты.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Основную часть контрактов на ремонты дорог заключили в сентябре 2022 года. По словам начальника отдела строительства, ремонта и содержания дорог миндортранса Удмуртии Екатерины Чарыковой, благодаря раннему заключению контрактов у подрядчика достаточно времени для подготовки к предстоящему дорожному сезону.

«Прежде всего, это касается заготовки материала. Его предприятия закупают уже сейчас по "зимним" ценам. Кроме того, у них есть время, чтобы подвезти достаточное количество стройматериалов на свои базы для старта работ»,— подчеркнула госпожа Чарыкова.

Напомним, в 2023 году работы по реконструкции пройдут на дорогах «Костино — Камбарка», «Якшур-Бодья — Красногорское» и «Ижевск — Сарапул». Ремонт проведут на 77 дорожных объектах, где заменят дорожное полотно и проведут сопутствующие работы по безопасности движения.

«Напомню, что это шесть участков региональных дорог, 21 участок улично-дорожной сети городов Ижевск, Сарапул, Воткинск и Можга, и 50 дорожных объектов в 12 районах Удмуртии. На основании заключенных контрактов, основные работы на объектах нацпроекта начнутся с апреля-мая текущего года»,— прокомментировал глава миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев.

Все объекты ремонта были разделены на 20 лотов. В числе подрядных организаций, которые в 2023 году выйдут на дорожные объекты БКД, шесть предприятий.

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