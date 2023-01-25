В Башкирии утвердили размер взносов на капремонт в 2023 году

Минимальный размер взноса на капремонт в текущем году в Башкирии останется на уровне 2022 года — 7,46 руб. за 1 кв. м площади квартиры в месяц в домах до шести этажей включительно и 8,1 руб. — в домах выше шести этажей, следует из постановления правительства республики от 23 января. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», с предложением увеличить взносы на капремонт в Башкирии на 20% выступил руководитель фонда «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах» Павел Сафонов. В середине декабря глава Башкирии Радий Хабиров попросил чиновников «быть аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой Республики Башкортостан». Повышение тарифов на капремонт он назвал «преждевременным» и попросил «не мучить» население.

Майя Иванова

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