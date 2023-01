Прокуратура потребовала досрочно лишить полномочий депутата горсовета Красноярска

Красноярская прокуратура внесла спикеру горсовета представление о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Шахматова. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Шахматова, занимающего пост заместителя председателя комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, депутата будет рассмотрен на сессии горсовета, которая назначена на 31 января.

По информации прокуратуры, в 2021году депутат Шахматов в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции приобрел акции в более чем 20 зарубежных иностранных компаний, в том чисел Tesla Inc., Johnson & Johnson, Bank of New York Mellon. В прокуратуре пояснили, что закон запрещает заместителю председателя постоянной или временной комиссии горсовета пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Ранее депутат Сергей Шахматов, являющийся одним из руководителей партии «Зеленые», заявил, что сдает

мандат депутата горсовета из-за растущей занятости в федеральных экологических проектах. «Решение назрело давно, так как федеральные экологические проекты (в первую очередь проект российской экологической платформы «Зеленые») отнимают все больше сил и времени. А командировочная активность не позволяет подолгу быть в Красноярске», – сообщил господин Шахматов в своем Telegram-канале.

Илья Николаев