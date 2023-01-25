В январе-сентябре 2022 года бизнесу Черноземья доначислили более 22 млрд рублей налогов

За три квартала 2022 года в результате камеральных и выездных налоговых проверок бизнесу в Черноземье начислили 22,2 млрд руб. платежей и штрафов. Такую сумму подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС). По информации компании, это в три раза больше, чем в том же периоде 2021 года, когда доначислили 7,2 млрд руб. При этом число камеральных проверок снизилось на 220,3 тыс. до 1,9 млн, а выездных — выросло в 1,6 раз до 265.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшую сумму платежей и штрафов получил тамбовский бизнес — 6,8 млрд руб. По данным FinExpertiza, по этому показателю регион стал восьмым в России. В сравнении с январем-сентябрем 2021 года доначисления выросли в 8,4 раза — с 817,4 млн. Камеральных проверок стало меньше на 29,2 тыс. (всего — 217,4 тыс.). Но количество выездных проверок выросло в 3,3 раза — с 27 до 89.

В Белгородской области сумма платежей и штрафов увеличилась в 5,3 раза, с 962,4 млн до 5,1 млрд руб. Компания поставила регион на третье место в стране по средней сумме доначислений на одну выездную проверку. В субъекте она составила 122,9 млн. Число камеральных проверок уменьшилось на 38,7 тыс. до 392,3, выездных — в 1,6 раза с 60 до 38.

Доначисления в Воронежской области немного превысили 5 млрд руб., что в 1,8 раз больше прошлого показателя. Тогда ФНС добавила бизнесу 2,9 млрд руб. Камеральных проверок стало меньше на 49,8 тыс. (всего — 586,8 тыс.), выездных выросло в 2,3 раза с 23 до 54.

В Липецкой области объем платежей вырос почти в 5 раз, с 662,6 млн до 3,3 млрд руб. По версии FinExpertiza регион стал восьмым в России по средней сумме доначислений на одну выездную проверку — 97,9 млн. Количество камеральных проверок уменьшилось на 26,6 тыс. до 282,2 тыс., выездных увеличилось в 2,3 раза с 14 до 32.

Еще в двух регионах ФНС доначислила бизнесу менее 1 млрд руб. Наименьшая сумма — в Орловской области с 924,2 млн руб. При этом показатель вырос в 2,8 раза, с 332,5 млн. Камеральных проверок стало меньше на 30,6 тыс., а выездных — больше в 2,4 раза, 31 вместо 13.

В Курской области доначисления составили 960,7 млн руб. Регион стал единственным в Черноземье, где сумма снизилась. Падение зафиксировано в 1,5 раза — с 1,5 млрд. По данным компании, в России это шестое место по объему снижения. Число камеральных проверок упало на 48,5 тыс. до 266,1 тыс., выездных — на семь до 21.

Всего в стране ФНС в январе-сентябре доначислила 597,8 млрд руб. Это в 2,2 раза больше, чем в трех кварталах 2021 года. Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что размер доначислений зависит от налоговой базы. «Поэтому по мере роста налоговых сборов в постковидный период закономерно увеличивался и размер недоимки. Росту доначислений способствовали участившиеся выездные налоговые проверки», — пояснила она.

Как доначисления налогов пытается избежать крупнейший торговый центр Воронежа — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Торг здесь уместен».

Александр Прытков

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