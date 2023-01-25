Замглавы «ДонБиоТеха» осудили на 2,5 года за мошенничество на 93 млн рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении заместителя генерального директора ООО «ДонБиоТех» Ирины Поповой по двум эпизодам мошенничества на сумму в 93 млн руб. Женщину осудили на 2,6 года лишения свободы и штраф в размере причиненного ущерба, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным ведомства, обвиняемая, являясь заместителем главы предприятия, отправила в региональный Минсельхозпрод ложные сведения для получения субсидий на строительство предприятия в Волгодонске. Ирине Поповой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ООО «ДонБиоТех» — завод по глубокой переработке зерна, строительство которого было начато по инициативе предпринимателя Вадима Варшавского, ныне признанного банкротом. Работы по созданию производства, стартовавшие в 2013 году, не завершены до сих пор. Объем инвестиций в проект составляет 13 млрд руб. Для завершения строительства необходимо еще 17 млрд руб. В декабре 2022 года стало известно, что закончить проект планируется с помощью китайских инвесторов.

Анастасия Назарова