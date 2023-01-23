Директор школы в Петербурге нашел в интернете порно с 12-летней ученицей

Учащаяся одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга стала жертвой шантажиста. Неизвестный выложил в интернет видео, на котором 12-летняя девочка занимается сексом со сверстником, пишет 23 января «Фонтанка».

В настоящее время делом занимается Следственный комитет. По данным СМИ, анонимный шантажист написал самой девочке. Однако в тот же день видео было уже у директора школы, которая и сообщила матери ученице о произошедшем.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» рассказывал, что суд в Петербурге арестовал школьного учителя, на рабочем компьютере которого нашли детское порно.

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