«АвтоВАЗ» начал выпуск битопливной версии LADA Granta

АО «АвтоВАЗ» вместе с партнером ООО «АТС-АВТО» начал производство битопливной модификации седана LADA Granta. Она оснащена метановым газобаллонным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

«Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике LADA устанавливается на самую доступную модель. Вместе со стартом производства объявлено и о старте продаж»,– говорится в сообщении.

Фото: Жигулевская долина

ГБО устанавливается на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером. Машина проходит дооснащение на площадке ООО «АТС-АВТО», которое является партнером «АвтоВАЗа» по всем проектам CNG.

В машине в качестве топлива может использоваться бензин либо компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО отвечает требованиям безопасности.

Ранее стало известно о том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность производства электромобиля. Проект может быть реализован на новой площадке в Санкт-Петербурге.

Георгий Портнов