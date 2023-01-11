АвтоВАЗ рассматривает возможность производства электромобиля

АвтоВАЗ готов рассмотреть дополнительные партнерские проекты для реализации на новой площадке в Санкт-Петербурге. Среди них – выпуск созданного в городе электромобиля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на его президента Максима Соколова по итогам рабочей встречи с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения СоюзМаш Александром Гуровым.

«Максим Соколов подтвердил планы АвтоВАЗа по началу производства в Санкт-Петербурге во втором полугодии 2023 года нескольких моделей автомобилей LADA, а также по их дальнейшей локализации в 2024-2026 годах с привлечением, в том числе, кластера поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ранее АвтоВАЗ объявил о начале реализации проекта по производству автомобилей LADA на производственной площадке в Санкт-Петербурге. Выпуск машин будет организован на мощностях петербургского завода Nissan.

Георгий Портнов