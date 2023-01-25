Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков анонсировал встречу Путина с руководителями фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин 24 января встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что встреча Владимира Путина с лидерами фракций в Госдуме состоится в феврале.

Представитель Кремля рассказал, что российский президент обсуждал со спикером Госдумы приоритетные задачи на 2023 год. «Кроме того, также обсуждалась предстоящая очередная сессия отдельных встреч президента с руководителями фракций, которая состоится, скажем так, уже в следующем месяце»,— сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-кола.

3 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что встреча главы государства и руководства Госдумы готовится. Он также подчеркнул, что лидеры фракций готовы обсудить все проблемы. В тот же день в Кремле заверили, что о сроках мероприятия предупредят своевременно. Последний раз Владимир Путин встречался с лидерами фракций 7 июля 2022 года в Екатерининском зале Кремля.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...