Песков анонсировал встречу Путина с руководителями фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин 24 января встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что встреча Владимира Путина с лидерами фракций в Госдуме состоится в феврале.

Представитель Кремля рассказал, что российский президент обсуждал со спикером Госдумы приоритетные задачи на 2023 год. «Кроме того, также обсуждалась предстоящая очередная сессия отдельных встреч президента с руководителями фракций, которая состоится, скажем так, уже в следующем месяце»,— сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-кола.

3 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что встреча главы государства и руководства Госдумы готовится. Он также подчеркнул, что лидеры фракций готовы обсудить все проблемы. В тот же день в Кремле заверили, что о сроках мероприятия предупредят своевременно. Последний раз Владимир Путин встречался с лидерами фракций 7 июля 2022 года в Екатерининском зале Кремля.

Лусине Баласян