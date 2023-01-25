Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле прокомментировали перевод «Часов Судного дня»

Обстановка в мире сейчас чрезвычайно тревожная и напряженная, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал перевод символических «Часов Судного дня» на 10 секунд к «ядерной полуночи», обвинив в ухудшении международной ситуации НАТО и США.

«Ситуация в целом действительно тревожная… Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки»,— сказал Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего пресс-кола.

Вчера, 24 января, представители научного журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» перевели стрелки «Часов Судного дня»: теперь до «точки ядерного апокалипсиса» остается 90 секунд. Это самый высокий уровень риска за всю историю проекта, созданного в 1947 году. Дальше всего от «полуночи» стрелки часов находились в 1991 году, когда США и СССР заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Основной причиной перевода часов ученые назвали «возрастающие опасности войны на Украине».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...