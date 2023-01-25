В Испании задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

В Испании задержали 74-летнего мужчину по подозрению в отправке посылок со взрывчаткой. Он послал их в посольство Украины в Мадриде, а также председателю правительства королевства Педро Санчесу, сообщает телеканал La Sexta. По его информации, мужчина проживал в населенном пункте Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия и Леон). Мужчина родом из испанского города Бургос, его мотивы и другие подробности пока неизвестны. В полиции подтвердили AFP подтвердили его задержание.

30 ноября 2022 года сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен из-за детонации взрывного устройства, спрятанного в конверте, который пришел по почте. Он предназначался для украинского посла Сергея Погорельцева. В тот же день в Испании обнаружили еще два конверта с бомбами. В декабре полиция Испании установила, что посылки были высланы из одного города на севере Испании — Вальядолид. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что с конца ноября украинские дипломаты получили как минимум 17 анонимных посылок. В них были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров, свиней.

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Лаура Кеффер