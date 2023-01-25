Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор объяснил недоступность сервисов Apple сбоем на стороне сервиса

Роскомнадзор прокомментировал «Ъ» проблемы с работой иностранных интернет-сервисов. В ведомстве их связали с временным сбоем в работе сети доставки контента (CDN). Ранее в России и некоторых других странах перестали открываться некоторые сервисы Apple.

«В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно»,— сказали в ведомстве.

Сегодня утром, 25 января, сайт Apple и магазин приложений App Store стал недоступен у абонентов «Ростелекома» и основных мобильных операторов в Москве. К 11:20 доступность сервисов была восстановлена.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...