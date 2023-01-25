Мобилизованный из Ярославля погиб в ходе СВО

Во время специальной военной операции на Украине погиб старшина роты мотострелкового батальона Иван Уразов, сообщили в пресс-службе правительства по Ярославской области. Как уточнили, мужчина был призван по частичной мобилизации.

«Церемония прощания с военнослужащим пройдет в четверг, 26 января, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов»,— говорится в сообщении правительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал о другом погибшем военнослужащем Сергее Аверьянове, прощание с которым проходит сегодня.

Алла Чижова

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