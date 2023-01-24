Лейтенант из Ярославля погиб во время спецоперации на Украине

В ходе военной спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб лейтенант и командир взвода управления минометной батареи Сергей Аверьянов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

«Церемония прощания с военнослужащим пройдет в среду, 25 января, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов»,— говорится в сообщении правительства.

Как уточнили в правительстве, семья погибшего получит соответствующие выплаты. «Ъ-Ярославль» сообщал, что семьям погибших военных региональное правительство выплачивает по 1 млн руб.

Алла Чижова