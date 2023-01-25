Больше половины опрошенных жителей Хакасии доверяют онлайн-голосованию

Большинство опрошенных жителей Республики Хакасия, которую возглавляет член КПРФ Валентин Коновалов, доверяют дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и готовы его использовать на региональных выборах. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в избирательной комиссии Хакасии, которая организовала соответствующий опрос.

Об опросе в электронной форме на портале «Госуслуги» избирком объявил 16 декабря 2022 года. Ответить на шесть вопросов граждане старше 18 лет могли до 23 января. По данным избиркома, этой возможностью воспользовались 1343 человека. Почти половина из них – это избиратели в возрасте от 36 до 50 лет.

«Склонны доверять дистанционному голосованию 52,1% опрошенных. Определенные сомнения высказали только 28%. Затруднились оценить свое отношение к ДЭГ 19,9% избирателей»,– рассказали в избиркоме. По подсчетам комиссии, 95,1% респондентов знают о ДЭГ, а в случае применения ДЭГ в Хакасии на осенних выборах этой формой голосования намерены воспользоваться 68,2% опрошенных.

Как сообщили в пресс-службе избиркома Хакасии, результаты опроса наряду с еще несколькими факторами будут учитываться при принятии решения о том, использовать ДЭГ на выборах 2023 года или нет. В сентябре в республике пройдут выборы ее главы и депутатов верховного совета.

Как сообщал «Ъ-Сибирь»», против использования ДЭГ выступает региональное отделение КПРФ. Коммунисты считают процедуру непрозрачной и способной повлиять на итоги голосования.

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Валерий Лавский