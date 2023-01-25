Более 230 млн рублей выделили на устройство электросетей IT-кампуса в Нижнем Новгороде

ООО «Специнвестпроект» ищет подрядчиков на устройство электросетей в будущем нижегородском IT-кампусе «Неймарк». Торги объявлены по трем лотам, общая стоимость превышает 233,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Более 183 млн руб. выделили на строительство электросетевого комплекса для учебного корпуса «Неймарка», ФОКа, конференц-зала и второго корпуса гостиницы на проспекте Гагарина. Подрядчику предстоит возвести четыре трансформаторные подстанции, проложить восемь кабельных линий и организовать учет энергии до 20 июня 2024 года.

Еще 28 млн руб. планируется направить на усиление существующей электросети, чтобы присоединить энергопринимающие устройства IT-кампуса. Проложить две кабельные линии необходимо до 23 августа 2023 года.

На строительство электросетей для первого корпуса гостиницы IT-кампуса выделено еще 22,9 млн руб. Выбранному подрядчику предстоит построить две трансформаторные подстанции и проложить четыре кабельные линии, все работы нужно закончить к 20 июня 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Специнвестпроект» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в марте 2003 года с уставным капиталом 25 тыс. руб. Основной деятельностью является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Директор — Константин Афанасьев. 66,7% организации принадлежит компании по аренде недвижимости «НЭРС», еще 33,3% — финансовой компании «Лотус». По итогам 2021 года чистая прибыль составила 85,9 млн руб., выручка — 849,5 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что IT-кампус «Неймарк» по концессии будет строить «Развитие инновационных проектов» — дочернее общество подконтрольной областному правительству Корпорации развития региона. К 18 января на всех площадках межвузовского IT-кампуса завершились предпроектные работы, ведется проектирование объектов кампуса.

Елена Ковалева