Хождение по Мунку

Международный фестиваль в Роттердаме открылся вчера норвежским фильмом «Мунк» и продлится 12 дней, заполненных мировыми и европейскими премьерами. Его программу комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дистанцируясь от мейнстрима, фестиваль открылся кинобиографией Эдварда Мунка, тоже не любившего компромиссы

Фото: The Film Company / IFFR Дистанцируясь от мейнстрима, фестиваль открылся кинобиографией Эдварда Мунка, тоже не любившего компромиссы

Фото: The Film Company / IFFR

Особенность этого фестиваля и его отличие от других больших европейских киносмотров, в частности от проходящего несколькими днями позже Берлинского,— в принципиальной ориентации на кино, далекое от мейнстрима. Формировать такую программу нелегко, учитывая необходимость умножать и удовлетворять публику, но пока что удается с минимальными компромиссами. В прошлом году из-за вспышки эпидемии коронавируса фестиваль был перенесен в онлайн, в этом пройдет в обычном формате в больших кинозалах города.

«Мунк», фильм открытия, поставлен норвежцем Хенриком Мартином Дальсбаккеном в экспериментальной манере. Роль знаменитого художника, склонного к анархизму, скандалам, депрессиям и сексуальным авантюрам, разделена между несколькими исполнителями. Так что традиционным байопиком «Мунка» не назовешь.

В Роттердаме ценят интригующие, нестандартные формы киноповествования. Возьмем программу «Тигровый конкурс» (Tiger Competition), которая в неофициальной табели о рангах считается самой престижной. Было время, когда этот конкурс редуцировался до 8 фильмов, теперь он разросся до 16. Режиссер Висакеша Чандрасекрарам из Шри-Ланки в фильме «Вперед» прослеживает посттравматическое сознание боевика «Тамильских тигров». Мексиканка Наоми Уман, автор фильма «Три искры», предлагает парадокументальную картину жизни албанской деревни, где патриархат пустил самые глубокие корни. Сирьель Рэнгу («Призрак Боко») показывает полувоенную атмосферу террора, в которой живут обитатели деревенского севера Камеруна, включая детей.

Хотя конфликты сегодняшнего дня вплетаются во многие фестивальные сюжеты, они решаются отнюдь не в формах политического кино. Скорее это фильмы-медитации, фильмы-путешествия по заброшенным уголкам цивилизации, но также по дебрям человеческой души. Пример — иранский фильм «Онемение» Амира Тудехруста. Как и в камерунской картине, здесь сталкиваются, отражаясь друг в друге, детский и взрослый мир, а именно иранцы — мастера такого рода аллегорий.

Повышенный интерес вызывает украинский фильм «Палисадник» Филиппа Сотниченко, аннотация к которому сообщает: «Невозможно сосчитать количество выстрелов в истории кино — столько убийств, столько бессмысленного равнодушия к боли и смерти. В этом фильме есть только два выстрела с разницей в 25 лет, и он заставляет нас уловить взаимосвязь между ними». Первый из выстрелов звучит в момент последней казни на Украине в 1996 году, когда, согласно комментарию авторов, страна «пребывала в застойном постсоветском континууме». Следуя традиции классического «Короткого фильма об убийстве» Кшиштофа Кесьлёвского, «Палисадник» показывает не только варварство санкционированного государством убийства, но и коррумпированность полицейских и судебных структур.

И с точки зрения формы роттердамские фильмы далеки от традиционных, скорее напоминают инсталляции или перформансы. А поскольку те же инсталляции сами по себе в изобилии представлены в городе и гость Роттердама начинает знакомиться с ними прямо на городском вокзале, возникает некое общее пространство современного искусства, в которое кинематограф вписывается как органичная составная часть. Здесь есть специальная секция Art Directions, где собраны иммерсивные инсталляции и эксперименты с новыми медиа. Среди них «Sunshine State» оскароносного режиссера Стива Маккуина — проект, выполненный по заказу фестиваля в сотрудничестве с роттердамским Музеем Бойманса — ван Бёнингена.

Как и на Берлинале, в Роттердаме не обойдется без российского кино. Фильм «Один маленький ночной секрет» Натальи Мещаниновой отобран в программу конкурса Big Screen Competition. В центре сюжета — четырнадцатилетняя Мира. У нее есть мама, есть папа, есть маленькая сестра, есть подарки на Новый год, елка и кот. Есть подруга. И родители даже отпустили Миру к ней на вечеринку. Но есть у нее один маленький ночной секрет. Судя по этому описанию, фильм, проект которого поддержан аффилированным с фестивалем фондом Хуберта Балса, вполне вписывается в роттердамский концепт. Важную, если не ключевую роль играет в нем интимность, особенно присущая внутреннему эмоциональному миру тинейджеров.

Победитель в конкурсе Big Screen Competition определяется по итогам голосования зрительского жюри из пяти человек и получает поддержку в прокате на территории Нидерландов. Еще одна российская лента, включенная в программу фестиваля,— «DVA», короткометражка в стиле киберпанк-антиутопии; ее сняла Александра Карелина, выпускница Московской школы нового кино.