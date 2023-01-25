В Челябинске закрыли второе кафе из-за вспышки гепатита А

Судебные приставы опечатали помещения кафе «Аян» в Челябинске. Деятельность заведения приостановил Центральный районный суд из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, ставших причиной заболевания посетителей гепатитом А. Кафе закрыто как минимум на 60 суток, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов РФ.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области зарегистрировали три случая заражения гепатитом А в кафе «Аян», расположенном на улице Сони Кривой. По результатам расследования в отношении владелицы заведения было возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Также составлен протокол о временном запрете деятельности кафе. Центральный районный суд признал предпринимательницу виновной и приостановил работу заведения на два месяца.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», аналогичное наказание Центральный районный суд вынес в отношении другой предпринимательницы – хозяйки кафе «Дархан», расположенного на улице Энтузиастов.