В Челябинске кафе, где посетители заразились гепатитом, закрыли на два месяца

Судебные приставы опечатали челябинское кафе «Дархан», где произошла вспышка гепатита А. Центральный районный суд приостановил работу заведения на 60 суток, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Такое решение суд вынес по результатам рассмотрения административного дела по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), которое возбудило управление Роспотребнадзора по Челябинской области по итогам эпидемиологического расследования случаев опасного заболевания. Также инспекторы составили протокол о временном запрете деятельности заведения. Установлено, что в кафе не было программы производственного контроля, нарушения выявлены при заготовке, хранении, технологии приготовления и реализации продуктов питания. Некоторые продукты хранились без маркировок о наименованиях и сроках годности. Часть сотрудников не проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, периодические медицинские осмотры и вакцинацию. Обязательный ежедневный осмотр работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукции, не проводился.

Владелица кафе в суд не явилась, хотя о месте и времени рассмотрения дела была извещена надлежащим образом. Поскольку постановление Центрального районного суда об административном приостановлении деятельности предприятия на 60 суток подлежит немедленному исполнению, судебные приставы сразу же возбудили исполнительное производство и опечатали помещения кафе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в новогодние выходные несколько жителей Челябинска попали в больницу с диагнозом «гепатит А». Было установлено, что все они посещали одно кафе на улице Энтузиастов. По последним данным, число заболевших почти достигло 50 человек.