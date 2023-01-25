Улицу Народной Воли в центре Екатеринбурга закроют на два месяца

В Екатеринбурге с 6 февраля по 30 марта закроют движение транспорта по улице Народной Воли, на участке от 8 Марта до Степана Разина. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в это время строители проведут реконструкцию улицы Народной Воли.

Движение транспорта будет направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина. На закрытом участке установят знаки и указатели.

Ранее дорожники закрыли движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной (от улицы Зоологическая до дома № 34 в на улице Серафимы Дерябиной) для строительства АО «Уралтрансспецстрой» трамвайной линии в Академический район. Ограничения будут действовать до 20 июня 2023 года.

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