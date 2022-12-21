В Екатеринбурге на полгода ограничат движение по улице Серафимы Дерябиной

Дорожники закроют движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной (от улицы Зоологическая до дома № 34 в на улице Серафимы Дерябиной) с 9 января по 20 июня 2023 года, сообщила пресс-служба администрации города. Перекрытие связано со строительством АО «Уралтрансспецстрой» трамвайной линии в Академический район.

Движение транспорта в обоих направлениях будет направлено по нечетной стороне улицы. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Строительство трамвайных путей ведется с целью повышения транспортной доступности Академического района.

Напомним, до 15 февраля 2023 года в Екатеринбурге закрыто движение по улице Айвазовского (от Циолковского до Щорса). Движение транспорта на период закрытия указанной улицы будет направлено по улицам Московской, Щорса, Серова, Циолковского. До 17 января закрыто движение по улице Корепина (от Балаклавского тупика до улицы Шефской).

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Диана Сунагатуллина