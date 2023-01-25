Режим безопасности на Белоярской АЭС усилили до 2 февраля

На Белоярской АЭС (БАЭС, Свердловская область) проведут мероприятия по антитеррористической защищенности станции. Усиление режима безопасности на БАЭС ввели до 2 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Просьба по возможности использовать общественный транспорт, выбирать менее загруженные маршруты (КПП) и заранее выезжать к месту работы»,— предложили в пресс-службе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о реализации решений антитеррористической комиссии в регионе, в рамках чего планируется защитить от дронов атомные объекты. В документе указано, что до 3 марта должен быть определен состав технических средств для оборудования «ядерно опасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним в пределах установленных».

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречный в Свердловской области. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время посещения Белоярской АЭС подтвердил решение о строительстве на ней нового энергоблока БН-1200.

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