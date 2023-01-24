Атомные объекты в Свердловской области оснастят защитой от дронов

Атомные объекты, которые находятся в Свердловской области, защитят от дронов. Соответствующее распоряжение о реализации решений антитеррористической комиссии в регионе подписал губернатор Евгений Куйвашев. Контроль за его исполнением лежит на заместителе губернатора Азате Салихове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе указано, что до 3 марта должен быть определен состав технических средств для оборудования «ядерно опасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним в пределах установленных».

К таким объектам относятся Белоярская атомная станция (БАЭС), АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК), АО «Уральский электромеханический завод», АО «Институт реакторных материалов», комбинат «Электрохимприбор». Оборудовать объекты должны до 22 сентября.

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